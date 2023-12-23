Apache OpenOffice 4.1.15

22 декабря 2023 тихо и незаметно вышла новая версия офисного пакета с открытым исходным кодом Apache OpenOffice, который доступен для Linux, macOS и Windows на 41 языке.

Некоторые новшества этой версии:

Basic: исправлена ошибка в справке по функции len;

Writer: для китайского языка автоматически устанавливается отступ первой строки, равный 2 символам;

Calc: исправлена ошибка сохранения в формате ODS для нелатинских алфавитов;

ряд других исправлений, см. Release Notes.

Для пользователей, желающих перейти на AOO 4.1.15 с версии 4.1.13 рекомендуется перед установкой сделать резервные копии пользовательских профилей; особенно это важно для тех, кто использует Master Password и может впоследствии захотеть вернуться к старым версиям.

Источник: linux.org.ru