Аппаратные требования больших языковых моделей ИИ сокращаются вдвое каждые восемь месяцев

Большие языковые модели, лежащие в основе чат-ботов с искусственным интеллектом, развиваются настолько быстро, что всего за восемь месяцев необходимые им для работы аппаратные ресурсы сокращаются вдвое — сами чипы демонстрируют намного более скромный прогресс. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru