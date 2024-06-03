Apple анонсирует на WWDC обновленный центр управления настройками iOS

Apple готовится к ряду больших анонсов на предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Как сообщает специалист по продуктам Apple Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, компания планирует представить обновления для ряда своих ключевых приложений, а также новые функции на базе искусственного интеллекта. Источник изображения: Trac Vu/Unsplash

Источник: 3dnews.ru