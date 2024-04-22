Apple делает ставку на локальные вычисления в работе с большими языковыми моделями

В минувшие выходные известный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не только предавался рассуждениям о том, почему Apple очень нужен новый смартфон за $250, но и поведал о подходе компании к интеграции в свои устройства функций искусственного интеллекта. По его словам, компания пытается значительную часть вычислений поручить локальным компонентам пользовательских устройств. Источник изображения: Unsplash, Gilles Lambert

Источник: 3dnews.ru