Apple готова заплатить издательствам $50 млн за возможность тренировать свой ИИ на их текстах и фото

По мере экспансии систем искусственного интеллекта, чьи большие языковые модели обучаются на огромных массивах общедоступных данных, то и дело возникают скандалы в сфере авторских прав. По этой причине Apple, если верить источникам The New York Times, хочет создать законные условия для тренировки своих систем искусственного интеллекта, выложив издательствам не менее $50 млн за доступ к их архивам. Источник изображения: Unsplash, Jon Tyson

Источник: 3dnews.ru