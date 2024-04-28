Apple готовится представить iPad Pro с OLED-экраном и чипом M4

Компания Apple планирует представить очередную модель своего флагманского планшета iPad Pro с поддержкой искусственного интеллекта и OLED-экраном вместо IPS на Всемирной конференции разработчиков 7 мая. Источник изображений: Appleinsider.com
Источник: 3dnews.ru
Компания Apple планирует представить очередную модель своего флагманского планшета iPad Pro с поддержкой искусственного интеллекта и OLED-экраном вместо IPS на Всемирной конференции разработчиков 7 мая. Источник изображений: Appleinsider.com