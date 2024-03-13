Apple имеет право вернуть функцию пульсоксиметра в программное обеспечение часов Watch в США после августа 2028 года

На рубеже декабря и января в США разворачивались драматические события в сфере патентного права: компания Masimo при поддержке американских регуляторов запретила Apple продавать на территории страны умные часы Watch Ultra 2 и Series 9 с активной функцией пульсоксиметра. Как выясняется, юридические основания вернуть её у Apple появятся в 2028 году. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru