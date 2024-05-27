Apple iOS 18 позволит создавать пользовательские смайлы на «лету» с помощью ИИ

Компания Apple готовится представить новую версию мобильной операционной системы iOS 18 на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Согласно имеющейся информации, одной из очень интересных функций iOS 18 станет возможность создавать собственные смайлы с помощью технологии генеративного искусственного интеллекта. Источник изображения: Pexels/Pixabay

Источник: 3dnews.ru