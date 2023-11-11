Apple iPhone 15 Pro научился снимать 3D-видео для гарнитуры Vision Pro — первые ролики впечатлили журналистов

С выпуском обновления Apple iOS 17.2, которое пока находится в стадии бета-тестирования и, как ожидается, выйдет в декабре, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат возможность снимать пространственное видео с данными о глубине, а просматривать его можно будет на гарнитуре смешанной реальности Vision Pro. Некоторым журналистам посчастливилось опробовать новинку на практике. Источник изображений: apple.com

Источник: 3dnews.ru