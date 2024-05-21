Apple исправила баг, из-за которого на iPhone появлялись давно удалённые фото

Вышедшее на прошлой неделе обновление операционной системы Apple iOS 17.5, как сообщает The Verge, в буквальном смысле обнажило неожиданную проблему: после его установки на пользовательских устройствах стали появляться фотографии, которые они ранее удалили. В некоторых случаях фото весьма пикантного содержания доставались новым владельцам устройств после их продажи на вторичном рынке. Apple пришлось устранять проблему экстренным обновлением 17.5.1. Примечательно, что проблема коснулась и владельцев iPad, один из которых и сообщил о неприятности с появлением чужих фото личного содержания на приобретённом с рук планшете. Как пояснила Apple, удалённые фото появляются на устройствах после обновления до iOS 17.5 или iPadOS 17.5 из-за повреждения базы данных, обновление 17.5.1 устраняет эту проблему. Как правило, в результате программного дефекта произвольно восстанавливались те фото, которые ошибочно относились к недавно удалённым, хотя по факту могли бы сделаны несколько лет назад.

Источник: 3dnews.ru