Apple, Microsoft, M**a и Google сосредоточились на создании небольших ИИ-моделей с мощными возможностями из-за высокой стоимости LLM

Специализирующиеся в сфере ИИ компании, вложившие миллиарды долларов на создание больших языковых моделей (LLM), теперь делают ставку на «небольшие» языковые модели в качестве нового источника повышения доходов, пишет газета Financial Times. Затраты на создание и обучение таких ИИ-моделей гораздо меньше, чем на LLM. Источник изображения: geralt/Pixabay

Источник: 3dnews.ru