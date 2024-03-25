Apple начала рассказывать о преимуществах новых iPhone над старыми: USB-C тоже записали в плюсы

Компания Apple создала на своём официальном сайте новую страницу, призванную побудить пользователей сменить свои старые модели iPhone на самые современные. Компания наглядно сравнивает разные модели своих смартфонов, указывая на преимущества новинок. Источник изображений: Apple
Источник: 3dnews.ru
Компания Apple создала на своём официальном сайте новую страницу, призванную побудить пользователей сменить свои старые модели iPhone на самые современные. Компания наглядно сравнивает разные модели своих смартфонов, указывая на преимущества новинок. Источник изображений: Apple