Apple начала собирать iPhone 15 в Бразилии

Несмотря на то, что большая часть устройств Apple по-прежнему производится в Китае, компания имеет сборочные мощности по всему миру. Одна из таких площадок располагается в Бразилии, где, по сообщениям сетевых источников, теперь ведётся сборка базовых версий iPhone 15. Речь идёт о заводе Foxconn Brazil, который располагается в Сан-Паулу. Apple официально не подтвердила, что начала собирать iPhone 15 в Бразилии, но указывающие на это данные можно найти в интернет-магазине компании в стране. При покупке смартфона отображается идентификатор BR/A, указывающий на то, что устройство произведено в стране. В это же время многие другие продукты имеют маркировку BE/A и BZ/A, которые говорят о том, что они были импортированы в страну.

Источник: 3dnews.ru