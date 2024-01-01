Apple нарушила 12-летнюю традицию: в 2023 году не вышло ни одного нового iPad

Компания Apple не выпустила ни одного нового iPad в 2023 году, тем самым нарушив традицию, которая поддерживалась на протяжении 12 лет. Это первый год, когда компания решила не выпускать на рынок ни одного нового планшетного компьютера в течение календарного года с момента появления оригинального iPad в 2010 году. Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru