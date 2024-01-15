Apple отключит датчик уровня кислорода в крови в Watch Series 9 и Ultra 2, чтобы обойти запрет на импорт

Компания Apple решила отключить функцию определения уровня кислорода в крови в своих новейших смарт-часах Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Этот шаг позволит компании обойти запрет на импорт умных часов в США, наложенный в результате проигрыша патентного спора с компанией Masimo. Компания Masimo сообщила, что 12 января таможенная и пограничная служба США одобрила предложенное Apple изменение в функциональности часов. Агентство «решило, что редизайн Apple выходит за рамки» запрета на импорт, наложенного Комиссией по международной торговле США. Это свидетельствует о том, что внесённые Apple изменения позволят ей и дальше продавать свои часы в США.

Источник: 3dnews.ru