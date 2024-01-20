Apple выразила готовность предоставить возможность проведения бесконтактных платежей с помощью устройств на базе iOS через мобильные кошельки и платёжные сервисы сторонних разработчиков в Европейской экономической зоне. В компании считают, что это поможет развеять опасения основного отраслевого регулятора в лице Еврокомиссии по поводу возможных нарушений действующих в регионе правил конкуренции. Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru