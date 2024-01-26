Apple открыла все iPhone в мире для приложений облачных игровых сервисов

Apple открыла App Store для приложений облачных игровых сервисов. Это означает, что Xbox Cloud Gaming, GeForce Now и им подобные потоковые игровые службы теперь смогут предлагать для iOS полноценные приложения, тогда как прежде они были доступны только через браузер. И что важно, данное изменение действует по всему миру! Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru