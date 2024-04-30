Apple переманила из Google десятки ИИ-инженеров и запустила секретную ИИ-лабораторию

Компания Apple переманила из Google несколько десятков специалистов в области искусственного интеллекта и открыла в швейцарском Цюрихе секретную лабораторию по разработке соответствующих решений. Источник изображения: Alireza Khoddam / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru
Компания Apple переманила из Google несколько десятков специалистов в области искусственного интеллекта и открыла в швейцарском Цюрихе секретную лабораторию по разработке соответствующих решений. Источник изображения: Alireza Khoddam / unsplash.com