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Apple переманила из Google десятки ИИ-инженеров и запустила секретную ИИ-лабораторию

Компания Apple переманила из Google несколько десятков специалистов в области искусственного интеллекта и открыла в швейцарском Цюрихе секретную лабораторию по разработке соответствующих решений. Источник изображения: Alireza Khoddam / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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