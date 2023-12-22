Как и планировалось, накануне вступило в силу решение Комиссии по международной торговле США, препятствующее дальнейшей реализации Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории страны через фирменный онлайн-магазин Apple. Кроме того, из-за запрета на импорт часов Apple с функцией пульсоксиметра клиенты компании утратили возможность менять по гарантии модели устройств, выпущенные с 2020 года, начиная с Watch Series 6. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru