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Apple перестала продавать Watch Series 9 и Ultra 2 в США — обмен часов также будет невозможен

Как и планировалось, накануне вступило в силу решение Комиссии по международной торговле США, препятствующее дальнейшей реализации Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории страны через фирменный онлайн-магазин Apple. Кроме того, из-за запрета на импорт часов Apple с функцией пульсоксиметра клиенты компании утратили возможность менять по гарантии модели устройств, выпущенные с 2020 года, начиная с Watch Series 6. Источник изображения: Apple
Источник: 3dnews.ru

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