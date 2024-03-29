Apple подала в суд на бывшего сотрудника, слившего данные о Vision Pro и других продуктах до анонса

Apple подала в суд штата Калифорния на своего бывшего сотрудника Эндрю Ода (Andrew Aude) в связи с разглашением им конфиденциальной информации, касающейся продуктов компании и её деятельности. По версии компании, он передавал представителям СМИ и другим компаниям сведения о приложении Apple Journal, гарнитуре Vision Pro, стратегиях соблюдения нормативных требований, численности сотрудников и многом другом. Источник изображений: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru