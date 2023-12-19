Apple попытается обойти запрет на продажи умных часов Watch

На этой неделе Apple будет вынуждена прекратить продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, а также восстановленных экземпляров Watch Series 8 на территории США, поскольку того требует решение Комиссии по международной торговле США, принятое по итогам патентного спора с компанией Masimo. Источники сообщают, что Apple попытается обойти данный запрет, позже предложив изменения для используемых часами программных алгоритмов. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru