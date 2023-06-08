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Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine

Компания Apple представила на конференции WWDC23 инструментарий Game Porting Toolkit, позволяющий разработчикам игр для платформы Windows портировать свои продукты для запуска в macOS. В качестве основы инструментария задействованы исходные тексты проекта Wine с дополнительными патчами от компании CodeWeavers, применяемыми в редакции пакета CrossOver для платформы macOS.

В Game Porting Toolkit используется выпуск CrossOver 22.1.1, предоставляющий возможность запуска в macOS игр на базе API DirectX 10 и 11. В находящемся в разработке выпуске CrossOver 23 для платформы macOS планируется добавить начальную поддержку DirectX 12.

Источник: opennet.ru

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