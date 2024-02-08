Apple представила ИИ для редактирования фото по текстовым командам

Научное подразделение Apple совместно с исследователями Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выпустило мультимодальную модель искусственного интеллекта MGIE, предназначенную для редактирования изображений. Чтобы внести изменения в снимок, пользователю достаточно естественным языком описать, что он хочет получить на выходе. Источник изображений: Apple

Источник: 3dnews.ru