Apple представит обновлённые планшеты iPad Pro и iPad Air в начале мая, если слухи верны

Компания Apple собирается представить новые планшетные компьютеры iPad Pro и iPad Air в начале мая, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, «заокеанские поставщики Apple наращивают производство» новых устройств. Источник изображения: 9to5Mac

Источник: 3dnews.ru