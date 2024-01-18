Apple придётся отключить пульсоксиметр умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США с 18 января

Первоначально Комиссия по международной торговле США ещё в прошлом месяце запретила Apple продавать на территории США умные часы актуальных моделей, поддерживающие функцию определения содержания кислорода в крови пользователя. Компания смогла получить отсрочку на вступление запрета в силу, пытаясь обжаловать это решение, но теперь суд отменил эти условия, и устройства должны исчезнуть из продажи к вечеру этого четверга, либо подвергнуться программной модификации. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru