Apple продлила бесплатную спутниковую связь для iPhone 14 на год

Когда вместе с анонсом iPhone 14 дебютировала функция отправки экстренных текстовых сообщений через спутниковую сеть, компания Apple рассчитывала предоставлять к ней доступ на безвозмездной основе на протяжении первых двух лет после активации устройства, а затем планировалось ввести некую абонентскую плату. Сейчас компания продлила период бесплатного использования спутниковой связи ещё на год, начиная с текущего момента. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru