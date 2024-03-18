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Apple проиграла гонку ИИ: будущие iPhone получат нейросеть Google Gemini

Обещания главы Apple Тима Кука (Tim Cook) сделать до конца года важное заявление относительно систем искусственного интеллекта наверняка заинтриговали многих, но мало кто мог предположить, что компания пойдёт на сотрудничество с конкурентами. По информации Bloomberg, платформа Google Gemini может лечь в основу некоторых новых функций iPhone, которые должны быть представлены этой осенью. Источник изображения: Unsplash, Steve Johnson
Источник: 3dnews.ru

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