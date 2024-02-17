Apple разблокировала Epic Games доступ в App Store — скоро Fortnite вернётся на iPhone

Компания Epic Games сообщила в рамках обзора итогов 2023 года, что Apple разблокировала её учётную запись разработчика, а значит, в обозримом будущем владельцы iPhone снова смогут загружать Fortnite. Издатель запустит в Европе собственный магазин мобильных игр. Источник изображения: apple.com

Источник: 3dnews.ru