Apple разрешила пользователям из ЕС скачивать приложения с сайтов разработчиков

Apple разрешила пользователям из Евросоюза загружать и устанавливать приложения в обход App Store, напрямую с сайтов разработчиков. Для этого разработчикам придётся соответствовать некоторым требованиям и получить от Apple разрешение, однако важен сам факт, что пользователи iPhone из ЕС смогут загружать и устанавливать приложения с сайтов компаний. Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru