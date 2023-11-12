Apple разрешит пользователям iOS устанавливать приложения из сторонних источников

Европейское законодательство требует от компании Apple разрешить пользователям устройств на базе iOS устанавливать приложения из сторонних источников. Похоже, что американская компания постепенно движется к тому, чтобы пойти на уступки для соблюдения действующего в регионе антимонопольного законодательства. Доказательства исследователи обнаружили в коде iOS 17.2. Источник изображения: 9to5mac.com

Источник: 3dnews.ru