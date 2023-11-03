Apple снова не смогла увеличить квартальную выручку: iPhone и сервисы продаются хорошо, но у Mac и iPad сильный спад

Для Apple минувший квартал стал четвёртым подряд периодом, по итогам которого выручка компании снижалась, хотя на этот раз она всё же превысила ожидания аналитиков. Ситуацию ухудшил слабый прогноз на текущий квартал, в результате чего инвесторы потеряли надежду на восстановление роста выручки, и акции компании снизился в цене более чем на 3 %. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru