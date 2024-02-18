Apple согласилась внедрить RCS в iPhone под давлением Китая

В ноябре Apple неожиданно объявила о намерении обеспечить поддержку стандарта RCS (Rich Communication Services) на iPhone — она должна появиться в этом году. По первоначальной версии, компания решилась на этот шаг из-за европейского «Закона о цифровых рынках» (DMA), но авторитетный технический блогер Джон Грубер (John Gruber) уверен, что решающим стало мнение Пекина. Источник изображения: Kelly Sikkema / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru