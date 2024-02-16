Одна из сфер деятельности человека, которая эффективно автоматизируется средствами искусственного интеллекта — это разработка программного обеспечения, и корпорация Microsoft за счёт активного сотрудничества с OpenAI уже предлагает разработчикам приложений профильный инструмент GitHub Copilot. Компания Apple, по слухам, готовит нечто похожее. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru