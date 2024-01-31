Apple Vision Pro появится в российской рознице в начале весны по цене около 500 тыс. рублей

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в России в начале весны, пишут «Известия» со ссылкой на отечественных ретейлеров. Цена новинки составит около 500 тыс. рублей. Напомним, что в США продажи начнутся уже в ближайшую пятницу, 2 февраля, и задержка обусловлена тем, что потребуется время на доставку новинки российским потребителям. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru