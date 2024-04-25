Apple выложила 8 ИИ-моделей с открытым кодом, которые не требуют подключения к интернету

Apple выпустила восемь больших языковых моделей с открытым исходным кодом OpenELM, которые предназначены для запуска на устройстве, а не через облачные серверы.

Четыре из них были предварительно обучены с использованием библиотеки CoreNet. Apple использует многоуровневую стратегию масштабирования, которая направлена на повышение точности и эффективности.

Также компания предоставила код, журналы обучения и несколько версий моделей для всех желающих. Все новинки доступны на Hugging Face Hub.

Источник: linux.org.ru