Apple выпустит ИИ для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций

Приложения Apple для заметок станут более «умными». В iOS 18 появится функция транскрибирования аудио в текст в режиме реального времени и интеллектуальное составление аннотаций текстовых заметок на основе технологии искусственного интеллекта. ИИ-помощник сможет распознавать речь в аудиозаписях и выделять ключевые моменты в текстах. Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru