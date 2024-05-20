Apple выпустит новую версию трекера AirTag в 2025 году

По сообщениям сетевых источников, компания Apple планирует выпустить умную метку AirTag нового поколения в середине следующего года. Такого мнения придерживается журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). В одной из своих недавних публикаций Гурман рассказал, что Apple работает над новой версией трекера AirTag, которая носит кодовое имя B589. В настоящее время Apple завершает этап производственных испытаний вместе со своими азиатскими партнёрами, а широкой публике новинку представят в середине 2025 года. Ожидается, что разработчики оснастят устройство новой версией чипа и реализуют расширенные возможности в плане отслеживания местоположения.

Источник: 3dnews.ru