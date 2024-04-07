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Apple выпустит новые iPad Pro и iPad Air меньше чем через месяц

По сообщениям сетевых источников, компания Apple выпустит новые модели планшетов iPad Pro и iPad Air в начале следующего месяца. Такого мнения придерживается журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), о чём он и рассказал в недавней публикации. Источник изображения: Apple
Источник: 3dnews.ru

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