Apple выпустит новые iPad Pro и iPad Air меньше чем через месяц

По сообщениям сетевых источников, компания Apple выпустит новые модели планшетов iPad Pro и iPad Air в начале следующего месяца. Такого мнения придерживается журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), о чём он и рассказал в недавней публикации. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru