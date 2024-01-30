В бета-версиях операционных систем watchOS 10.4 и iOS 17.4 появились новые любопытные настройки. Apple добавила специальный переключатель, который позволит смарт-часам Watch Series 9 и Ultra 2 игнорировать одну из жестовых команд, чтобы избежать конфликта управления с гарнитурой дополненной реальности Apple Vision Pro. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru