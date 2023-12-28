Apple Watch Series 9 и Ultra 2 вернутся в американские магазины компании сегодня

Судебные органы США позволили Apple возобновить продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, которые попали под запрет на импорт со стороны Комиссии по международной торговле из-за предполагаемого нарушения патентных прав компании Masimo. Пока до 10 января действует предварительная отсрочка, часы Apple возвращаются в фирменные магазины в США. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru