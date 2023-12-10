Apple заблокировала работу Android-приложений для обмена сообщениями с пользователями iMessage

Проблему кросс-платформенных коммуникаций в известной степени решали сторонние приложения для работы с форматами и протоколами обмена информации, поддерживаемыми Apple, но саму компанию подобные компромиссы явно не устраивали. На этой неделе она блокировала работу приложений для платформы Android, которые позволяли обмениваться сообщениями с пользователями фирменного мессенджера iMessage. Источник изображения: Apple Support

Источник: 3dnews.ru