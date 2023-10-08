Apple закрыла российскую версию официального сайта

Apple изъяла из общего доступа российский раздел своего сайта — теперь там работает перенаправление в справочный центр. Едва ли это оказалось потерей для отечественных потребителей: русскоязычный и белорусский разделы сайта не обновлялись с марта 2022 года. Источник изображения: apple.com

Источник: 3dnews.ru