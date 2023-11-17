Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку оборудования в Китай

Американский поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials обязан подчиняться экспортным ограничениям США в адрес Китая, но компания стала фигурантом расследования. Её подозревают в нарушении американских санкций при поставках своей продукции для нужд китайского контрактного производителя SMIC. Источник изображения: Applied Materials

Источник: 3dnews.ru