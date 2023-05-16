Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории

Разработчики дистрибутива Arch Linux предупредили пользователей о проведении с 19 по 21 мая работ по переводу инфраструктуры для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab. В дни миграции будет приостановлена публикация обновлений пакетов в репозиториях и ограничен доступ к первичным зеркалам при помощи rsync и HTTP. После завершения миграции доступ к SVN-репозиториям будет закрыт, а зеркало на базе svn2git прекратит обновляться.

Кроме того, в отмеченный период будет проведена реструктуризация репозиториев: репозиторий «testing» будет разделён на отдельные репозитории «core-testing» и «extra-testing», а репозиторий «staging» на «core-staging» и «extra-staging». Содержимое репозитория «community» будет перенесено в репозиторий «extra». После реструктуризации репозитории «testing», staging» и «community» будут оставлены пустыми. Для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев потребуется изменить настройки в pacman.conf, например, заменить упоминание «[testing]» на «[core-testing]» и «[extra-testing]».



Источник: opennet.ru