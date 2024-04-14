Ardour 8.6

Вышла версия 8.6 свободной цифровой звуковой рабочей станции (DAW) Ardour.
Релиз не включает особо крупных изменений, в основном потому, что разработчики всё ещё заняты работой над будущими мажорными релизами.
В новой версии в числе прочего исправлен баг из версии 8.4 с падением при открытии диалога выбора файлов на Linux при определённых обстоятельствах.
Краткий список изменений:
- Улучшена поддержка AAF.
- Использование —gdb под Linux теперь легче благодаря автоматической обработке SIG32.
- Скрытые плагины больше не показываются в списке плагинов.
- Версия файла сессии теперь используется в именах файлов бэкапов.
- Файл General MIDI MIDNAM теперь включает названия барабанов.
- Появилось отображение линий сетки для триолей/квинтолей/септолей.
- Улучшено поведение при перемещении одиночных контрольных точек.
- Во встроенный синтезатор Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты тона.
- В Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты звука.
- Исправлено множество багов.
- Внесены исправления и изменения в GTK/YTK. Ardour больше не использует GTK-модули.
- Добавлены новые API и биндинги для Lua-скриптов.
Источник: linux.org.ru