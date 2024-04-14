Ardour 8.6

Вышла версия 8.6 свободной цифровой звуковой рабочей станции (DAW) Ardour.

Релиз не включает особо крупных изменений, в основном потому, что разработчики всё ещё заняты работой над будущими мажорными релизами.

В новой версии в числе прочего исправлен баг из версии 8.4 с падением при открытии диалога выбора файлов на Linux при определённых обстоятельствах.

Краткий список изменений:

Улучшена поддержка AAF.

Использование —gdb под Linux теперь легче благодаря автоматической обработке SIG32.

Скрытые плагины больше не показываются в списке плагинов.

Версия файла сессии теперь используется в именах файлов бэкапов.

Файл General MIDI MIDNAM теперь включает названия барабанов.

Появилось отображение линий сетки для триолей/квинтолей/септолей.

Улучшено поведение при перемещении одиночных контрольных точек.

Во встроенный синтезатор Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты тона.

В Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты звука.

Исправлено множество багов.

Внесены исправления и изменения в GTK/YTK. Ardour больше не использует GTK-модули.

Добавлены новые API и биндинги для Lua-скриптов.

Источник: linux.org.ru