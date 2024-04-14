ProHoster > Блог > Новости интернета > Ardour 8.6

Ardour 8.6

Ardour 8.6

Вышла версия 8.6 свободной цифровой звуковой рабочей станции (DAW) Ardour.

Релиз не включает особо крупных изменений, в основном потому, что разработчики всё ещё заняты работой над будущими мажорными релизами.

В новой версии в числе прочего исправлен баг из версии 8.4 с падением при открытии диалога выбора файлов на Linux при определённых обстоятельствах.

Краткий список изменений:

  • Улучшена поддержка AAF.
  • Использование —gdb под Linux теперь легче благодаря автоматической обработке SIG32.
  • Скрытые плагины больше не показываются в списке плагинов.
  • Версия файла сессии теперь используется в именах файлов бэкапов.
  • Файл General MIDI MIDNAM теперь включает названия барабанов.
  • Появилось отображение линий сетки для триолей/квинтолей/септолей.
  • Улучшено поведение при перемещении одиночных контрольных точек.
  • Во встроенный синтезатор Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты тона.
  • В Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты звука.
  • Исправлено множество багов.
  • Внесены исправления и изменения в GTK/YTK. Ardour больше не использует GTK-модули.
  • Добавлены новые API и биндинги для Lua-скриптов.

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий