«Ариан-6» впервые испытают полётом в космос летом 2024 года

Европейское космическое агентство намерено вернуться в клуб космических держав в середине 2024 года. Решение об этом принято по результатам оценки полного цикла огневого испытания первой ступени РН «Ариан-6» (Ariane 6) на космодроме Куру во Французской Гвиане 23 ноября. Источник изображения: ArianeGroup

Источник: 3dnews.ru