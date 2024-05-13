Arm разработает собственный ИИ ускоритель — его массовое производство запустят в 2025 году

Базирующаяся в Великобритании компания Arm, 90 % которой принадлежит японскому конгломерату SoftBank Group, займётся разработкой ИИ-ускорителй, для чего будет сформировано отдельное подразделение, пишет ресурс Nikkei Asia. Как ожидается, первый прототип ИИ-чипа Arm будет готов к весне 2025 года, а уже осенью будет запущено его массовое производство, которым будут заниматься контрактные производители. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru