Арзамасская компания «Рикор» выйдет на рынок розничных ноутбуков

Российский разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» выпустит технику для потребительского сегмента, и начать он планирует с ноутбуков, продавать которые планируется на маркетплейсах и в сетевых магазинах. Источник изображения: «Рикор электроникс»

Источник: 3dnews.ru