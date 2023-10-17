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ASML предупредила, что новые экспортные ограничения США нанесут урон её бизнесу

Введение администрацией Джо Байдена новых экспортных правил на поставки в Китай чипов и оборудования для их производства негативно отразятся на продажах ASML Holding NV в этой стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщили в компании агентству Bloomberg. О том, что США расширяют перечень производственного оборудования, подпадающего под ограничения, рассказали во вторник Bloomberg высокопоставленные представители администрации. Источник изображения: ASML
Источник: 3dnews.ru

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