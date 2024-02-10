ASML считает, что литографические сканеры нового поколения начнут использоваться в массовом производстве чипов с 2026 года

Отгрузить Intel первый литографический сканер с высокой числовой апертурой ASML успела ещё в декабре прошлого года, но уже тогда было известно, что в рамках серийного производства чипов по технологии Intel 18A подобное оборудование использоваться не будет. Сама ASML утверждает, что в массовом производстве сканеры поколения High-NA начнут использоваться клиентами с 2026–2027 года. Источник изображения: ASML

Источник: 3dnews.ru